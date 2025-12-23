阿房宮遺址考古取得重要收穫

中評社北京12月23日電／據光明日報報導，12月22日，記者從阿房宮與上林苑考古隊獲悉，2025年阿房宮遺址考古取得重要收穫，考古發掘確定了發掘區內阿房宮台基南緣的準確位置，確定了阿房宮台基起建於連續淤泥之上，並首次清晰揭示出阿房宮台基夯築的基本流程。



阿房宮遺址位於陝西省西安市西咸新區灃東新城，是秦始皇三十五年（公元前212年）開始在渭南上林苑中選址營建的秦帝國朝宮。據記載，隨著秦的二世而亡，阿房宮營建被迫終止。



確定阿房宮台基南緣的準確位置



1994年，西安市文物局組織隊伍開展了阿房宮遺址的首次考古勘探。2002年至2004年，中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮考古隊確定阿房宮為東西長方形夯土台基，東西約1270米、南北約426米，面積約54.1萬平方米，確定阿房宮未建成、未經火燒。



2015年至2017年，由中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合組成的阿房宮與上林苑考古隊在對阿房宮遺址開展考古勘探過程中逐步發現，在巨大的阿房宮台基之下，存在著面積大且堆積厚的以黑色淤泥為代表的水相沉積，提示在修築阿房宮之前當地曾有一長期積水的“窪地”。



為驗證、確定台基夯土下淤土的分布、時代和性質，瞭解與其相關的阿房宮選址原因，探索阿房宮台基夯築過程，2025年阿房宮與上林苑考古隊在阿房宮台基中部偏東，原聚駕莊村村西拆遷區擇點開展考古發掘，發掘面積約1000平方米。



“通過本次發掘，我們確定了發掘區內阿房宮台基南緣的準確位置。”中國社會科學院考古研究所助理研究員何家歡對記者介紹，在2002年開始的阿房宮考古勘探中，因台基東部被村莊占壓而無法開展全面勘探，故台基東段的南緣多據西側勘探所示南緣復原；今年發掘確定的台基南緣位於之前復原的南緣之北約32米，距台基北緣約407米左右。“從兩次考古發現看，阿房宮台基的南緣非以直線形式存在，當據需要有所調整、變化。”