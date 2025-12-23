日本擬2027年之前在南鳥島建稀土泥處理設施

中評社香港12月23日電／日經新聞報導，日本內閣府作為“戰略性創新創造計劃（SIP）”的一部分，將在小笠原群島南鳥島於2027年前建設一處用於處理含有稀土的海泥處理設施。該計劃擬於2027年開始從約6000米水深的海底回收稀土的試驗，為此將提前建立能夠處理大量海泥的體制。



日本內閣認為，從保障經濟安全的角度來說確保國產稀土也非常重要，目前正在加緊進行開發。



稀土是純電動汽車（EV）等高科技產業不可或缺的材料，但中國佔據著全球約70%的產量。南鳥島海域分佈著富含稀土的海泥。這些海泥中含有EV電機磁鐵使用的鏑等元素。南鳥島海域的稀土泥幾乎沒有檢測出含有放射性物質的有害成分，具有易於加工的優勢。



“戰略性創新創造計劃”將開採海洋稀土資源列為課題之一。計劃於2026年1～2月，使用日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的深海探測船“地球號”，在南鳥島海域的專屬經濟區（EEZ）內進行試開採，打撈少量稀土泥。通過從探測船上伸出的採泥管，將稀土泥與海水混合之後打撈出來。



在預定於2027年2月實施的正式試驗中，將確認每天打撈350噸稀土泥的能力。由於試驗需要處理大量稀土泥，無法全部在探測船內處理。因此計劃把探測船打撈出來的稀土泥轉移至運輸船之後運往南鳥島。



在南鳥島建設的處理設施將使用類似洗衣機的脫水裝置，從泥水中去除海水。將其處理成除去水分的泥塊，再由其他運輸船運往日本本土。日本內閣府認為，脫水以後的稀土泥體積可縮小至原來的五分之一，可以進行高效運輸。之後，再從泥塊中分離出稀土，並驗證其提煉過程。