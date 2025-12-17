中評關注：美國關鍵供應鏈脆弱危機感爆棚

美國在稀土供應鏈方面脆弱危機感強 NYT圖 中評社華盛頓12月23日電（記者 余東暉）美國在稀土、電池等關鍵產品供應鏈的脆弱地位，使得美國人的危機感爆棚。美國主流媒體公開鼓吹：為了打破中國對於稀土的壟斷，美國政府應當大量補貼企業進行稀土開發和加工－－這種美國政府正在做的事情，以前常被美方指責為“中國的不公平貿易行為”。



《紐約時報》22日一天發出三大篇關於稀土和電池的供應過於依賴中國“危及美國國家安全”的報導。《中國斷供，美國國防工業如何避免稀土短缺》透露了一項經過精心安排、涉及兩家歐洲公司的交易，為美國國防製造商雷神提供生產“戰斧”導彈所需的釤的新來源，使生產暫時得以繼續。



據透露，總部位於紐約羅徹斯特，在瑞士、泰國和中國設有工廠的Arnold Magnetic Technologies首席商務官威廉姆斯透露，當中國於今年4月4日宣布出口管制時，該公司手頭已備有超過一年的釤金屬庫存。到了夏天，擔心庫存耗盡的Arnold公司向英格蘭利物浦附近的Less Common Metals公司求助。



Less Common Metals公司通過比利時化工企業索爾維位於法國的工廠，找到一批封存數十年的硝酸釤庫存，在英國將其轉化為可熔煉合金的金屬錠。據稱，索爾維的這批庫存足夠其美國國防工業客戶使用一年多。解了燃眉之急後，美國軍工產業依然面臨長遠的供應不足問題。於是政府介入了。