凌友詩：日軍侵華細菌戰調查終有重大突破

10月30日國家文物局革命文物司王彬副司長及南京大屠殺紀念館周峰館長、哈爾濱731紀念館金成民館長及凌友詩代表在廣州市調研座談。 中評社香港12月24日電（作者 凌友詩）1941年12月24日平安夜，日軍進犯香港，香港迅即淪陷，從此是三年零八個月的血淚苦難。今年是抗日勝利80週年及世界反法西斯勝利紀念年，正當全國上下奉祀先烈、緬懷歷史之際，日本首相高市早苗上台後竟然宣稱：“台灣有事，即日本危機事態”。此一宣稱意味日本將借台灣問題擴軍，推動國家正常化，復辟軍國主義。



這是日本之必然，也是美國之必然。因為，日本對侵略獸行沒有真正的反省和悔意，而美國也樂得放虎歸山，壯大日本以對付我國。我們不懼日本和美國囂狂，怕的是中國人不自強。其中有一個關乎民族自強非常重要的環節，就是中國人永遠不能放棄揭露和追查日本侵略中國時的殘暴真相。



全面調查日軍細菌戰遺址獲國家支持



基於這個原因，身為港區全國人大代表的筆者長期跟進日軍占領香港後，日軍防疫給水部波字8604部隊在廣州南石頭難民收容所進行沙門氏菌戰試驗，導致成千上萬香港難民慘死的事件。此事，經香港和廣州的學者追查數年，又經港區全國政協委員兩次提案不果。



筆者借著抗日勝利80週年的機會，今年3月在人民代表大會開會期間提出《關於重啟廣州南石頭難民營軍細菌戰試驗遺址認定工作的建議》。國家文物局是這份建議的承辦單位。該局對這個建議非常重視。今年10月30日，國家文物局革命文物司副司長王彬，特別邀請了南京大屠殺紀念館館長周峰以及哈爾濱731紀念館館長金成民，組成調研組，連同提出建議的筆者，一起到廣州事發地點海珠區南石頭街道難民收容所原址實地調查。在調研組專題會上，兩位抗日史研究權威都認為日軍在中國各地進行細菌試驗和實施細菌戰是不爭的事實。國家文物局於是積極支持廣東省文物局、南京大屠殺紀念館以及哈爾濱731紀念館三個單位，分別組織課題組進行深入調查。此一決定，是多年來日軍細菌戰研究的重大突破！



任何史實的發掘關鍵在資金和人才。日軍在華暴行的調研終於有了由國家支持的正規研究團隊和資源。未來，這項專題調研不僅涉及廣州南石頭一地的日軍細菌戰試驗，還要擴大搜證範圍，全面搜尋日軍侵華期間於北京、長春、哈爾濱、南京、廣州等幾個大城市和全國約64個地區的細菌戰試驗和投放遺址，範圍並將擴及俄羅斯和東南亞。

