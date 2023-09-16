港澳台駐京記者探尋中軸萬象　感受古都新韻

在鼓樓看中軸線景觀，城市天際線在夕陽、晚霞的映襯下格外美麗（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月24日電（記者 陳思遠）12月23日，由中華全國新聞工作者協會、中共北京市東城區委宣傳部聯合主辦的2025年港澳台媒體駐京記者東城行活動舉辦。該活動作為東城區2025年第四季度“媒體東城行”，邀請到近30位港澳台媒體記者沿北京中軸線而行，一路感受王府井、隆福寺商圈的活力躍動，在新晉亮相的首開首院金融文化產業園中探尋城市更新經驗，登上鐘鼓樓領略老城的古韻今風，深入品讀東城區用心書寫的城市發展故事。



百年金街煥新不斷 打造首都商業消費金名片



王府井大街被稱為“中華第一商業街”，作為首都的金名片，這裡是中國商業發展的鮮活縮影，也是傳統商圈轉型升級的良好範式。



冬日暖陽下，記者第一站來到了位於王府井百貨大樓的藝雲數字藝術中心。在4000平方米的數字藝術空間內，AIGC、裸眼3D、VR、交互傳感等前沿技術與藝術深度融合，記者們親身步入中外名畫的意境，通過科技感知“心流萬象”，在“共生樂園”中描繪未來圖景，直觀感受到科技賦能文化的獨特魅力。



在王府井商圈，同樣備受關注的消費場景還有工美大廈。前不久，作為慶祝北京2022冬奧會四周年暨奧林匹克歷史知識產權授權產品的“馬墩墩”系列新品首發儀式在這裡舉辦。



位於大廈四層的工美予尋京喜旗艦店則為非遺傳承打開了年輕化表達的新路徑。作為北京工美集團面向青年群體的新消費品牌，這裡突破傳統展櫃式展示，設置掐絲珐琅、京綉等互動體驗區，遊客可親手製作非遺手作，搭配咖啡茶飲與快閃展覽，實現“技藝體驗＋休閑消費”一體化運營，致力於打造兼具藝術價值與商業潛力的“中國禮物”新平台。

