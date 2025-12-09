快評：魯比奧放低姿態　美國對華調性轉變

中評社快評／美國國務卿魯比奧19日在國務院召開年終記者會，對中國的態度軟化，強調必須與中國交往。對中美關係今後的發展，魯比奧說，中國“現在是、將是，也將持續是富饒又強大的國家，與地緣政治中的要素”。



魯比奧上述言論被解讀為在更廣泛的“美國優先”事項下，特朗普政府對北京政策調性轉變。魯比奧曾是“反華急先鋒”，是首位在被中國制裁下就任的國務卿。魯比奧如今已轉變，明顯放低姿態，從反華對抗轉向外交對話與合作。



這是現實主義，強大如美國也需面對現實。在複雜國際局勢下，美國有現實需求，需要與中國打交道。此外，美國也不再注重理想與價值觀的包裝，特朗普政府要的是利益，而且可以赤裸裸的表達和追求。



“合於利則動，不合於利則止”。台灣政治學者、前陸委會副主委黃介正認為，美國的國家利益從來是國際戰略與外交政策的根本，民主與共和兩黨執政皆然。因為國際環境急速變遷，習以為常的戰略思維不復應對，因此必須“重調校”。



特朗普政府對北京政策調性轉變，對還痴想“聯美抗中”的台灣賴當局是當頭棒喝。盧比歐記者會釋出的訊號，是美國不願與中國大陸衝突對抗，不想被拖進一場不想要的對撞。賴當局如不識時務，繼續挑釁對抗，很可能落得日本首相高市早苗的下場，美國不挺，需獨自去面對。