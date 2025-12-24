非遺出海策劃人蔡青　以熱愛拓展非遺出海路

蔡青（右一）在工作中。（受訪者供圖） 中評社北京12月24日電／據人民日報海外版報導，近年來，中國非物質文化遺產正逐步走出國門、擁抱世界。這背後，凝聚著眾多深耕者的堅守與探索，時尚攝影師、非遺出海策劃人蔡青便是其中一員。



從德國一場中國非遺市集起步，她逐步將雲南扎染與刺綉、廣西壯錦、浙江草編等幾十項非遺技藝帶向海外，致力於讓中國非遺“被世界看見、被市場記住”。



結緣非遺



大學畢業後，蔡青曾在多個職業領域探索，始終保持著對新鮮事物的敏銳感知，彼時的她，對非遺並無深入認知。



2023年，為調整生活節奏，蔡青到雲南大理旅居。那時，她主業是攝影師，未曾想這場以放鬆為目的的行程，會讓她與非遺結下不解之緣。



初到大理，街頭巷尾隨處可見非遺元素：白族女性的綉花頭飾、扎染店的靛藍布料、集市上的甲馬版畫……鮮活的手藝勾起了她的拍攝欲。“最初只是覺得這些手藝很美，想用鏡頭記錄下來。”蔡青回憶。



她的攝影作品裡，有非遺手工藝的製作細節，有身著非遺服飾的當地人，生動捕捉了人與非遺文化交融的生命力。作品發布至社交媒體後，不少網友留言想實地探訪雲南非遺；部分投稿時尚雜誌的作品也被摘錄刊登。



拍攝中，非遺代表性傳承人的處境深深觸動了她。“不少匠人專注一門手藝，卻苦於沒有走出深山的傳播渠道。”蔡青說，“他們特別願意配合拍攝，也盼著能把非遺傳播出去。”



起初拍攝並無商業考量，純粹源於熱愛，但傳承人們渴望被看見、盼著手藝“活起來”的熱切，讓蔡青逐步從心底生出了讓非遺走出去的念頭。



一次赴德國探望友人時，蔡青帶了雲南扎染製品、彝族刺綉等伴手禮。在友人提議下，兩人索性在德累斯頓策劃了一場中國非遺集市。