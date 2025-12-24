兩部門印發指引　力破腐敗發現取證定性難題

中評社北京12月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，中央紀委辦公廳、國家監委辦公廳印發《調查新型腐敗和隱性腐敗問題證據指引》，針對近年來出現的新型腐敗和隱性腐敗問題，立足法定證據標準，完善取證思路、明確取證重點，著力破解新型腐敗和隱性腐敗發現、取證、定性難題，讓新型不“新”、隱性難“隱”，不斷提升調查取證工作規範化、法治化、正規化水平。



“習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上作出‘兩個仍然’的重大判斷，強調反腐敗永遠在路上，明確要求‘豐富防治新型腐敗和隱性腐敗有效辦法’。全會工作報告專門作出部署，要求‘出台調查新型腐敗和隱性腐敗證據指引，著力破解發現、取證、定性難題’。”中央紀委國家監委案件審理室有關負責人表示，《證據指引》以習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想為指導，堅持改革精神和嚴的標準，堅持法治思維和法治方式，突出問題導向、聚焦實踐需求，落實職務犯罪刑事審判證據規則標準，明確收集、固定、審查、運用證據的相關要求，為審查調查工作提供指引，著力提升查辦職務犯罪案件能力。



據介紹，《證據指引》針對新型腐敗和隱性腐敗的表現形式進行類型化歸納，梳理分析二十餘種具體類型，並圍繞犯罪構成要件列明取證要點、明確證據標準。“我們堅持於法有據，《證據指引》中相關問題的性質認定均有法律依據，在實踐中有判例支撐，符合立法原意，立法機關和司法機關均予認可。”中央紀委國家監委案件審理室有關負責人表示。



據瞭解，《證據指引》起草過程中，向立法機關、司法機關和紀檢監察系統相關單位廣泛徵求意見，取得了普遍共識和一致認可。



“《證據指引》是對反腐敗工具箱的進一步豐富，為各級紀檢監察機關查辦新型腐敗和隱性腐敗問題提供了全面、具體、可操作的取證指導，有利於進一步規範監察權行使、提升案件查辦質效。”中央紀委國家監委案件審理室有關負責人表示，各級紀檢監察機關要認真學習執行《證據指引》有關要求，精準認定新型腐敗和隱性腐敗問題，確保每起案件都經得起實踐和歷史檢驗，推動反腐敗鬥爭不斷取得新成效。