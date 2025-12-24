國台辦12月24日例行發布會全文

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）國台辦12月24日舉行例行新聞發布會，發言人彭慶恩就依法嚴懲“台獨”分裂犯罪、美國“2026財年國防授權法案”涉台內容、島內“彈劾賴清德”聯署活動等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



中央廣播電視總台CGTN記者：近日，2025兩岸企業家峰會年會在南京舉行，受到廣泛關注。與會兩岸工商界人士圍繞把握“十五五”機遇、深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題深入交流，一致認為“十五五”規劃實施將為兩岸經濟合作開辟更廣闊空間。對此有何評論？



彭慶恩：本次峰會年會是在大陸即將進入“十五五”規劃開局之年召開的一次兩岸企業界交流合作盛會，對台商台企把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，加快融入新發展格局、參與高質量發展，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展，具有重要意義。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在年會致辭表示，中共二十屆四中全會對“十五五”時期發展作出頂層設計和戰略擘畫，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業開辟新前景。希望廣大台胞台企更好為共同壯大中華民族經濟、共同創造中華民族綿長福祉貢獻力量。這既體現了我們支持台胞台企扎根發展的真誠善意，也為他們參與高質量發展指明了路徑。



人民日報記者：12月23日，“第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會”在京舉行，引發兩岸輿論關注。請介紹有關情況。



彭慶恩：12月23日，第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會在中國歷史研究院舉行。本次會議由中國抗日戰爭史學會和台灣光復紀念協會共同主辦，兩岸嘉賓120餘人出席。

