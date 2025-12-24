國台辦：民進黨抹黑“一國兩制”是信口雌黃

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）日前，陸委會發布所謂“澳門移交26周年情勢觀察分析報告”，稱澳門“專業人才短缺導致經濟多元發展面臨挑戰”，“澳門獨立媒體今年以來屢遭打壓”等。國台辦發言人彭慶恩24日在例行新聞發布會上回應，民進黨當局出於謀“獨”本性，惡意攻擊抹黑“一國兩制”在港澳的實踐，完全是昧於事實、信口雌黃。“一國兩制”在港澳成功實踐所取得的成就有目共睹。



有記者提問道，日前，陸委會發布所謂“澳門移交26周年情勢觀察分析報告”，稱澳門“專業人才短缺導致經濟多元發展面臨挑戰”，“澳門獨立媒體今年以來屢遭打壓”等。對此有何評論？



彭慶恩表示，民進黨當局出於謀“獨”本性，惡意攻擊抹黑“一國兩制”在港澳的實踐，完全是昧於事實、信口雌黃。“一國兩制”在港澳成功實踐所取得的成就有目共睹。回歸祖國26年來，“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治得到充分保障和完全體現，澳門各項主要經濟指標邁入全球前列，民生福祉大大提升，成為亞洲最富裕的城市之一。澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就證明，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度。

