劉國深：和平解決兩岸分歧　中評社引領思潮

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月8日電（記者 盧哲）廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深近日在中評社舉辦的“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”上表示，中評社非常重要的功能，是引領社會思潮，它起到社會導向、輿論導向的作用。



中評社成立20週年，“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”12月16日在香港舉行，20餘名來自兩岸及港澳的專家學者及傳媒高層與會。在約3個小時的座談中，與會者分別就汪道涵與郭偉峰對中評的歷史性貢獻、中評社創立與發展歷程、在兩岸關係中發揮的獨特作用、智庫媒體建設經驗與啟示、中評社未來發展前景等話題進行深入交流探討。



劉國深在發言中說，自己每天都會關注中評社、閱讀中評網，因為中評提供海量的涉台研究信息，對於研究者瞭解兩岸關係特別是台灣內部的發展脈動非常重要，相信任何一個合格的台灣研究工作者或社會上關心台灣問題的知識分子都應該看看中評。“我們要感恩中評社這麼多年來給我們提供的這些精神食糧。這些知識信息對於中國大陸的台灣研究工作者來說很關鍵，她是非常重要的一個信息來源。”



劉國深說，多年來，廈門大學台灣研究院、福建省台灣研究工作者受益於中評社的發展同步壯大，借著中評社的發展搭船出海。“中評是我們成果展示的一個非常重要的平台，她效率非常快，她與其他媒體不太一樣、她包容性非常強，她不僅包容我們、還能得到台灣的各界包括綠的朋友的肯定或欣賞，這在兩岸媒體裡面是極其少見的。她不但能夠得到中央的肯定，台灣方面也能夠接受，能夠做到這一點，非常不容易。” 劉國深說，現在很多學者專家把自己的作品放在中國評論月刊發表、在中評出版社出版，以後一定會越來越多。因為中評給了一個非常好的發表和出版條件。非常感謝中評給研究機構、研究人員提供這麼好的展示自己的舞台。