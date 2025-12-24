資金避險　金價撲4500美元創新高

中評社香港12月24日電／大公報報導，美國特朗普政府增強美元“武器化”力度，疊加地緣政局風險，今年國際金價高處未算高，昨日一度迫近至每盎司4500美元，再創新高。白銀價格表現同樣亮麗，昨日曾升穿每盎司70美元，年內漲幅144%。世界黃金協會指出，新興市場央行加大黃金儲備，成為黃金需求重要支柱，反映在全球貨幣體系中，對黃金的信任與依賴。國際金價年初至今累升七成，機構投資者對國際金價前景樂觀，預期2026年有機會每盎司升穿5000美元。



美國對委內瑞拉展開軍事行動的風險升溫，國際金價承接周一2.3%漲勢，昨日一度再升1.3%，見每盎司4497.74美元，今年累積漲幅達到70%。白銀價格表現同樣強勁，昨日曾升2.7%，見每盎司70.491美元。對於近日金價走強，分析師認為，地緣政局風險是觸發點，包括：美國與委內瑞拉的摩擦升溫，以及俄烏停火協議並非短期內可以達成等。



全球央行首三季購金634噸



然而，最重要的催化劑是投資者對美元缺乏信心。因為美元貨幣已淪為美國政府的武器，令到美元持有者面對極大風險，黃金遂成為替代儲備。世界黃金協會數據顯示，2024年全球央行淨增持黃金1045噸，佔當年全球黃金產量21%。儘管今年金價處於高位，全球央行今年首三季總共購入634噸黃金。



世界黃金協會美洲CEO兼全球研究負責人安凱指出，央行購買黃金反映對黃金的信任與依賴，尤其是在充滿不確定性的全球環境下，黃金的戰略配置價值愈發凸顯。新興市場央行增加黃金儲備，成為黃金需求重要支柱。全球央行外匯儲備中，黃金佔比約25%，發達經濟體佔比約30%，新興市場佔比約15%。



高盛相信，各國央行在2026年對黃金繼續有需求，每月平均購金或達到70公噸，背後原因是地緣政治動盪，以及各國通過黃金對沖風險。高盛早前發表報告預測，在基準情景下，金價到2026年12月將有14%漲幅，達到每盎司4900美元，且存在上行風險。



摩通看法就更加樂觀，預測2026年第四季度金價平均可達每盎司5055美元，到2027年底更升至每盎司5400美元。摩通指出，央行購金、投資者對黃金強勁需求，這兩股購買力將拉動明年季度平均需求約585噸。



星展銀行報告預期，黃金價格長期牛市趨勢未改，在2026年下半年將達到每盎司5100美元，至2030年更有可能上漲至6600美元。



白銀追落後 升穿70美元



過去表現落後於黃金的白銀今年亦告發威，銀價昨日高見70.491美元，年初至今累升144.4%，跑贏金價74個百分點。不過，大摩相信，明年白銀價格走勢料將落後於黃金，因為今年已經達到白銀短缺的高峰期，只是因著投資需求，令到銀價明年繼續可以向上。



然而，白銀礦產供應不足，大多數新礦場要到2027年至2028年才會投產。目前供應緊張局面並非短暫現象。此外，工業用白銀需求殷切，每年用於光伏設備的白銀超過2億盎司，加上電動車、高效半導體，以及人工智能數據中心拉動電力需求，令到白銀成為少數需求曲線每年都在變陡的工業金屬之一。因此，銀價潛在升幅不容忽視。