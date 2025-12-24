國台辦：民進黨謀“獨”是“台灣病”病源

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）英國《經濟學人》日前發文稱，近期台灣地區有關經濟數字雖然較好，但普通民眾卻感受不到富裕，已經成為“台灣病”。國台辦發言人彭慶恩24日在例行新聞發布會上應詢表示，“台灣病”的病源是民進黨當局包藏禍心的謀“獨”挑釁，病灶是民進黨當局漠視民生的恣意妄為，病候是民進黨當局傾盡台灣物力博取外部勢力歡心的無恥媚態。



有記者提問說，英國《經濟學人》日前發文稱，近期台灣地區有關經濟數字雖然較好，但普通民眾卻感受不到富裕，已經成為“台灣病”。台經濟部門負責人回應稱，“我們沒有病，有病的是講我們有病的那些人”，引發島內輿論抨擊“夜郎自大”。對此有何評論？



彭慶恩指出，台灣經濟發展不確定性上升、不平衡性加劇是事實，貧富差距不斷擴大、百姓感受不到生活改善也是事實。民進黨當局出於一黨一己之私，無視島內高科技產業被美西方國家強行掏空的風險，不顧島內傳統產業在高關稅下舉步維艱的困境，繼續無原則媚外、無底線賣台，一味粉飾太平、欺騙民眾。這種掩耳盜鈴、自欺欺人的言行，掩蓋不了其施政無能。說到底，“台灣病”的病源是民進黨當局包藏禍心的謀“獨”挑釁，病灶是民進黨當局漠視民生的恣意妄為，病候是民進黨當局傾盡台灣物力博取外部勢力歡心的無恥媚態。

