IMF報告：美元全球儲備份額跌穿57%

全球外匯儲備佔比變化 中評社香港12月24日電／大公報報導，國際貨幣基金組織（IMF）最新報告顯示，2025年第三季度，美元在全球外匯儲備中的佔比呈現小幅下跌，引發市場對“去美元化”趨勢的再度關注。根據報告，全球外匯儲備總額在第三季度微升至13萬億美元。其中，美元儲備的佔比由第二季度的57.08%下降至56.92%，減少了0.16個百分點。



分析：“去美元化”趨勢持續



與此同時，歐元佔比則從20.24%小幅上升至20.33%。值得注意的是，人民幣佔比由1.99%略降至1.93%，而其他非主要貨幣（排除美元、歐元、人民幣）的整體佔比則由20.69%提升至20.82%，其中日圓的佔比升幅最為顯著，從5.65%升至5.82%，是本季增長最明顯的單一貨幣之一，也是推動非美元貨幣佔比上升的主力。



這項數據被部分市場分析師解讀為全球外匯儲備多元化，亦即“去美元化”的持續跡象。美元的主導地位雖則依然穩固，然而其份額正被歐元及其他一籃子貨幣逐步、緩慢地侵蝕。分析指出，此過程相當漫長，本次季度變化幅度細微，且報告特別提到，匯率變動對第三季度美元份額的影響不大，顯示其佔比下滑主要源自資產配置的實質調整。



現時美元在全球金融體系中的核心地位短期內難以動搖，但IMF的連續數據表明，各國央行儲備資產的分散化配置已是一個可觀察的長期方向。未來市場將持續關注主要經濟體的貨幣政策、地緣政治動向，以及替代性支付系統的發展，如何進一步影響這一緩慢而深刻的全球資金布局變化。