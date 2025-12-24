國台辦：民進黨庇護走私犯罪　必將自食惡果

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）今年2月，民進黨當局曾誣指“宏泰58號”誤損台海纜事件是大陸方面“蓄意破壞”，進行“灰色地帶襲擾”。國台辦發言人彭慶恩24日在例行新聞發布會上應詢表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人系走私慣犯，操控“宏泰58號”等船只，長期向大陸走私凍品。民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸“灰色地帶襲擾”，企圖挑起兩岸對立對抗。



有記者提問說，公安機關今天（12月24日）發布懸賞通告，依法征集台灣居民簡文昇、陳順進操控多哥籍“宏泰58號”等船只，長期向大陸走私凍品違法犯罪線索。今年2月，民進黨當局曾誣指“宏泰58號”誤損台海纜事件是大陸方面“蓄意破壞”，進行“灰色地帶襲擾”。對此有何評論？



彭慶恩指出，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人系走私慣犯，操控“宏泰58號”等船只，長期向大陸走私凍品。目前公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人信息和合法權益。



彭慶恩表示，今年2月發生的“宏泰58號”事件，實為簡、陳2人在操控“宏泰58號”船從事走私犯罪。民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸“灰色地帶襲擾”，企圖挑起兩岸對立對抗。正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並借機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。

