全球買金熱潮持續　對沖美元風險

中評社香港12月24日電／大公報報導，聯儲局減息，甚至可能再次買債，但美國國債仍無起色，在全球去美元化浪潮下，美債繼續受壓。與此同時，對沖美元資產風險需求大增，即使金價創歷史高位，但未有影響全球買金熱，今年金價漲逾60%，勢創逾半世紀最大年度升幅。



美國財政債務高企影響債市，今年美債在計入美匯下跌因素後，平均負回報3%，吸引力顯著下跌，而金價儘管逼近4500美元，但買盤依然強勁，金價高處未算高。



美通脹被低估 資金沽美債



事實上，美國11月通脹放慢至2.7%，對比9月的3%升幅回落0.3個百分點，但市場對低於預期通脹數據半信半疑，分析認為，美政府停擺，缺少10月數據，而11月的消費物價數據集中在11月中以後收集，更多覆蓋感恩節購物折扣因素，形成較低的物價升幅。在加徵關稅影響浮現之下，美國物價不大可能出現不升反跌情況。換言之，美通脹數據存在失真問題，且被低估，難怪美債價反彈乏力，醒目資金續看空美債。



聯儲局12月進行年內第三次減息，預期明年再減一至兩次，並有可能重啟量寬，入市買債以壓低長債息，從而達到穩定經濟的效用，此舉必然令美匯受壓，利好金價。即使金價處於歷史高位，但未影響全球淘金熱潮，買金避險情緒高漲。



目前全球央行紛紛平衡外匯儲備投資風險，沽美債增持黃金成為趨勢。根據世界黃金協會數字，年內全球央行累計淨買入254噸黃金。今年11月底止，大量資金流入全球黃金ETF，ETF黃金持倉量上升至3932噸，年內新增持倉超過700噸，勢創最大年度持倉增幅紀錄。以此推算，全球央行實際上仍繼續增持黃金。



中國黃金儲備佔外儲近10%



近年中國積極增加黃金儲備，今年11月中國淨買入黃金0.93噸，年內累計淨買入26噸黃金，黃金儲備上升至2305噸，加上年內金價大升逾60%，令黃金儲備市值超過3100億美元，11月底止外儲33464億美元，黃金儲備在外儲資產佔比由去年底5.5%升至9.3%，創新高。中國黃金儲備躍升，令人民幣含金量增加，利好人民幣國際化。



值得留意的是，今年中國累計減持逾700億美元美債，減約10%。對比2021年約10700億美元的美債持倉，過去四年來減持3800億美元，跌近40%，至今年10月持有量降至6887億美元。



買金浪潮支持金價大漲，內地金礦股表現突出，山東黃金（01787）股價年內勁升逾兩倍。



美元資產在全球儲備佔比下降成長期趨勢，黃金繼續成為避險首選，牛市料延續。