引入潮流IP　助商場聚集客流

中評社香港12月24日電／大公報報導，Chikawa Days大型展覽、聖誕奇妙村莊、Magical Christmas快閃店，一系列主題打卡活動陸續在本港零售商場上演。高力香港企業客戶服務董事王悅君表示，這些活動有助商場聚集客流、促進消費，把握市場熱門IP帶來的機遇。



“緊貼時下潮流IP是設計主題活動的方法之一。”王悅君指出，商場在準備活動時會進行數據分析，從而找準商機。她續稱，除線上數據外，線下觀察亦十分重要，例如有商家通過觀察發現，門店營業額有不少來自老年人，他們平日沒有上班壓力，因此順勢推出下午茶以吸納客流，創造出不少機會。



王悅君提到，香港作為東西合璧的國際化大都市，可以考慮舉辦更多節日活動，以吸引內地遊客，例如去年聖誕節的打卡活動，以及今年中秋節舉辦的賞燈活動，均可吸引不少本地居民及外地遊客前往參觀，商場亦可從中取經。她指出，香港舉辦盛事經濟經驗豐富，如何藉此帶旺消費，將是業界需要思考的重要課題。



小商場突圍 宜瞄準特色消費



談及小型商場如何找準自身定位，王悅君認為，小商場需要設計特色消費體驗，以吸引消費者到訪，深圳水貝黃金商場便是一個成功案例，形容最主要是找準自身定位。不過，她提醒，小商場可能並非由單一業主持有全部業權，需要加強溝通以達成一致。