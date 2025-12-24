香港商場營造舒適環境　吸引長期客

中評社香港12月24日電／大公報報導，隨著體驗式消費逐漸盛行，本地零售商場需要因應市況作出租務調整。太古地產零售業務（香港）副董事梁雅儀告訴記者，近年市場消費熱點逐漸向“注重體驗”靠攏，商場亦需提供更加獨特的購物體驗以留住客人，相信與消費者建立情感連繫、增加參與度，有助將其轉化為長期客源。



疫情後本港零售業發生巨大轉變，在經濟環境、消費習慣和外遊趨勢影響下，消費者的購物模式呈現新特點。梁雅儀表示，獨特的購物體驗現時成為購物商場零售策略中不可或缺的一部分，其中技巧性和故事性缺一不可，最終以促成顧客長期到訪為目標。



“不論是本地、來自內地或海外的消費者，他們對零售消費的喜好需求都有相似的地方。”梁雅儀提到，其中一個較突出的趨勢，為大家更注重身心健康，因此運動逐漸成為日常生活一部分，間接帶旺運動休閒品牌和活動。



另一趨勢在於消費風格。梁雅儀指出，消費者除滿足物質需求外，更追求整體體驗和情感上的滿足，希望零售體驗能帶來快樂和意義，因此商場若要吸引消費者，便需要充分考量整體氛圍、租戶組合、市場推廣活動內容體驗，乃至社交媒體話題性及討論度等因素。



設打卡場景 吸網上流量



事實上，隨著社交媒體在出行規劃中逐步扮演更為關鍵的角色，零售商場亦跟隨消費者行為的變化進行調整。梁雅儀介紹，社交媒體已成為吸引人流的重要渠道，因此商場在設計推廣活動時，也會準備一些重點內容，目標吸引訪客互動拍照，分享至社交媒體，從而在社交媒體上造成回響甚至話題。



除此之外，每間店舖的概念和空間設計亦是零售體驗中不可或缺的一部分。梁雅儀坦言，商舖已遠超銷售交易的功能，更重要的是營造一個舒適的氛圍，讓顧客與品牌產生互動，進而產生情感連結，以提升購物體驗。她相信，此舉有助商場成為顧客首選的消費休閒地點。



“租戶組合和位置布局是商場定位的要素，亦是商場零售體驗的靈魂。”以太古地產為例，梁雅儀指出，為持續吸引顧客到訪，公司不斷根據當前購物飲食趨勢調整租戶組合，同時舉辦一系列體驗式市場推廣活動，吸引人流以帶動消費。



適時調整租戶組合 保持新鮮感



在梁雅儀看來，租戶組合的調整需要兼顧顧客習慣及消費體驗。對於長期合作夥伴、已經進駐商場多年的租戶，太古地產會定期就店舖位置、設計及推廣配套等問題展開討論，充分搭配各品牌特點進行布局，為消費者保持新鮮感，亦有助提升商場吸引力。



梁雅儀並稱，成功的商場營運不只局限於成功的租戶組合，亦取決於不同的營運細節，包括顧客服務、商場導引設計、硬件設施的維護，以至室內空氣質素和安全，都需細心計劃和執行，使顧客無論在整體舒適度及健康安全等範疇，都得到最優質的體驗和服務，強調“專業的營運管理團隊對整體零售體驗至關重要。”