兩部門發文嚴格生態環境監測機構“准入關”

中評社北京12月24日電／據新華網報導，市場監管總局聯合生態環境部近日發布《檢驗檢測機構資質認定生態環境監測機構評審補充要求（2025年）》，旨在提高機構資質標準，進一步嚴格生態環境監測機構“准入關”。



這是記者23日從市場監管總局獲悉的。據介紹，生態環境監測機構是從事環境監測技術服務的檢驗檢測機構，為政府監管部門組織的公共監測和企事業單位自行監測活動提供監測數據、結果。目前，全國有生態環境監測機構8600餘家。



補充要求對人員、設備、場地、技術能力等方面作出了更嚴要求。例如，監測人員數量一般不少於20人，並對其專業背景、從業經歷、在崗時間作出明確規定；將檢驗檢測項目劃分為水、空氣、土壤、固體廢物等13個監測類別，規定監測機構申請任意一個類別資質時，應當具備該類別全部檢測能力，防止不具備完整監測能力的機構僅申請單項資質混入市場。



針對生態環境監測中采樣、檢測過程難以復現，事中事後監管難度大等問題，補充要求明確專用儀器設備應具備防範篡改、偽造監測數據的功能；要求監測機構使用信息管理系統，對監測過程中的數據和信息進行全過程管理。



此外，補充要求注重與現行要求的銜接，採取“新機構一步到位，老機構自然過渡”的方式施行。