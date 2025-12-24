三部門印發《完善幼兒園收費政策的通知》

中評社北京12月24日電／據新華網報導，國家發展改革委、教育部、財政部聯合印發的《關於完善幼兒園收費政策的通知》23日對外公布，旨在更好促進學前教育普及普惠安全優質發展，有效降低人民群眾保育教育成本，推動完善生育支持政策體系。



通知堅持學前教育的公益屬性定位，通過規範收費項目、分類完善收費管理方式、明確收費標準制定原則、健全收費政策評估優化機制、建立目錄清單制度、加強收費行為監管等，促進收費標準合理形成，更好發揮收費政策對優質普惠供給的牽引撬動作用。



根據通知，幼兒園可以收取保育教育費、住宿費、提供托育服務的保育費、服務性收費、代收費等五項收費。公辦幼兒園、普惠性和其他非營利性民辦幼兒園的保教費、住宿費實行政府指導價，營利性民辦幼兒園的保教費、住宿費及各類幼兒園的服務性收費和代收費實行市場調節價，幼兒園開設托班收取的保育費參照保教費管理。實行政府指導價的收費標準應以扣除政府投入、社會無償捐贈等後的成本為依據，綜合考慮當地經濟社會發展水平、群眾承受能力等情況合理確定。



通知要求，各地發展改革部門要會同教育、財政、衛生健康部門加強幼兒園收費監測，及時瞭解行業動態，掌握幼兒園經營情況。強化收費政策評估，通過成本調查、自行評估、委托第三方機構評估等方式，定期對收費管理方式、收費項目、收費標準等進行評估，及時調整優化相關政策，評估周期原則上不超過3年。



據悉，下一步，國家發展改革委將會同教育部、財政部等相關部門，指導各地加快制（修）訂本地區幼兒園收費管理辦法，做好收費政策與免費政策的銜接、相關稅費減免政策落實、普惠性民辦幼兒園認定等工作，強化部門協同、宣傳解讀和監督檢查，及時回應社會關切，推動政策平穩實施。