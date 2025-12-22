羅祥喜：溝通兩岸 中評社初心不變

中評社總編輯羅祥喜（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月26日電（記者 盧哲）為紀念中評社成立20週年，“兩岸智庫媒體的實踐與展望座談會”12月16日在香港舉行。中評社總編輯羅祥喜主持座談會並引言表示，中評社是順應兩岸關係發展需要而成立和發展的，是時代的產物。它見證並積極參與了兩岸關係跌宕起伏的發展歷程，在促進兩岸溝通理解、引導理性思考、凝聚和平共識、提升話語權等方面發揮了獨特而不可替代的作用。展望未來，中評社溝通兩岸、融匯中華的初心使命不會改變。



來自兩岸及港澳的20餘名專家學者及資深媒體人參加了此次座談會。在約3個小時的座談中，與會者分別就汪道涵與郭偉峰對中評的歷史性貢獻、中評社創立與發展歷程、在兩岸關係中發揮的獨特作用、智庫媒體建設經驗與啟示、中評社未來發展前景等話題進行深入交流探討。



羅祥喜表示，中國評論通訊社成立於2005年，今年是二十周年。但今天的中評社，遠不只是一家新聞機構，而是一家由中國評論通訊社、中國評論新聞網、中評智庫基金會、《中國評論》月刊（中國核心期刊C刊）、中國評論學術出版社，以及中評大數據中心等組成的復合型智庫媒體，在兩岸關係發展過程中發揮資訊傳播、學術研究、戰略分析、政策建言等作用，可以說價值獨特，影響深遠，不可複製。

