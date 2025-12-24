美國上季GDP增長4.3%勝預期

來源：香港商報網 中評社香港12月24日電／香港商報網報導，美國商務部經濟分析局（BEA）23日發布數據顯示，2025年第三季度（7月－9月）美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長4.3%，較第二季度3.8%的增速加快，並創兩年來最大升幅，亦較第二季高0.5個百分點。排除掉數據可能造假的因素，這一數據對全球投資者是一個鼓舞。



增長主要由消費支出、出口和政府支出推動，但投資和進口拖累經濟。‌ 具體來看，佔美國經濟總量約‌70%‌的個人消費支出增長‌3.5%‌，非住宅類固定資產投資增長‌2.8%‌，政府消費支出和投資增長‌2.2%‌，出口增長‌8.8%‌，而住宅類固定資產投資下降‌5.1%‌，進口下降‌4.7%‌。消費支出的加速增長是經濟擴張的核心引擎，服務消費（如醫療保健）和商品消費（如娛樂用品）均表現強勁；出口增長主要受資本品和商業服務驅動，進口減少對GDP形成正向貢獻。‌



美國三季度物價水平較二季度有所上升：國內購買價格指數同比上漲3.4%，高於二季度2.0%的漲幅；個人消費支出（PCE）物價指數上漲2.8%，較二季度2.1%提升0.7個百分點；剔除食品和能源的核心PCE物價指數上漲2.9%，略高於二季度2.6%的增速，顯示通脹壓力溫和回升，但仍處於相對可控區間。



有望出任美聯儲新一任出席的白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）對此數據表現出了極度樂觀，他“形容數據令人振奮，是送給美國人民的一份絕佳聖誕禮物，認為當中的1.5個百分點升幅，歸功於特朗普政府的關稅政策縮減美國貿易逆差，且人工智能繁榮正推動經濟增長，同時對通脹形成下行壓力。”



哈塞特也再次呼籲聯儲局減息，指人工智能令生產力提升，將抑制通脹，又指聯儲局在減息方面遠遠落後其他央行。