國台辦答中評：賴當局罔顧民意升高兩岸對立

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）台行政部門通過所謂“國安法”等修法草案，稱若宣揚外國、大陸地區等對台灣發動戰爭或採取非和平手段消滅所謂“中華民國主權”等言論將予重罰。國台辦發言人彭慶恩12月24日在例行記者會上回答中評社記者提問時表示，這是賴當局所謂“17項策略”的具體行動，目的是升高兩岸對立對抗，破壞兩岸交流合作，變本加厲製造“綠色恐怖”、“寒蟬效應”，為其“台獨專制”、“綠色獨裁”服務。



中評社記者提問道，近日，台行政部門通過所謂“國安法”等修法草案，稱若宣揚外國、大陸地區等對台灣發動戰爭或採取非和平手段消滅所謂“中華民國主權”等言論將予重罰，對現役軍人或公務人員加大懲處。對此有何評論？



彭慶恩表示，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，處心積慮煽動“反中抗中”，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，持續加劇台海緊張局勢。這是其所謂“17項策略”的具體行動，目的是升高兩岸對立對抗，破壞兩岸交流合作，變本加厲製造“綠色恐怖”、“寒蟬效應”，為其“台獨專制”、“綠色獨裁”服務。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局“台獨”路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅決反對其把台海引向戰爭。

