國台辦：堅決反對美方“武裝台灣”

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月24日電（記者 海涵）美國國防部安全合作局宣布向中國台灣地區出售價值約110億美元的軍售項目，民進黨當局第一時間表示感謝。國台辦發言人彭慶恩24日在例行新聞發布會應詢表示，美方悍然宣布向中國台灣地區出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊。



有記者問道，美國國防部安全合作局宣布向中國台灣地區出售價值約110億美元的軍售項目。民進黨當局第一時間表示感謝，聲稱展示“自我防衛決心”，與“理念相近國家”堅定捍衛“自由民主價值”。對此有何評論？



彭慶恩表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方悍然宣布向中國台灣地區出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責。要求美方立即停止“武裝台灣”，停止縱容支持“台獨”分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。



彭慶恩指出，民進黨當局頑固“倚美謀獨”、“以武謀獨”，不斷鼓吹所謂“防衛決心”，不惜把台灣變成“火藥桶”、“彈藥庫”，不惜讓台灣民眾充當“台獨”炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”的凶惡面目。台灣各界應認清民進黨當局無底線“賣台引戰”的邪惡本質。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊。

