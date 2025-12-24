11月份中國全社會用電量同比增長6.2%

中評社香港12月24日電／中國國家能源局24日發布信息顯示，11月份，全社會用電量8356億千瓦時，同比增長6.2%。



新華社報導，分產業看，第一產業用電量113億千瓦時，同比增長7.9%；第二產業用電量5654億千瓦時，同比增長4.4%，其中，工業用電量同比增長4.6%，高技術及裝備製造業用電量同比增長6.7%；第三產業用電量1532億千瓦時，同比增長10.3%，其中，充換電服務業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量分別同比增長60.2%、18.9%；城鄉居民生活用電量1057億千瓦時，同比增長9.8%。



1至11月，全社會用電量累計94602億千瓦時，同比增長5.2%，其中規模以上工業發電量為88567億千瓦時。分產業看，第一產業用電量1374億千瓦時，同比增長10.3%；第二產業用電量60436億千瓦時，同比增長3.7%，其中，工業用電量同比增長3.9%，高技術及裝備製造業用電量同比增長6.4%；第三產業用電量18204億千瓦時，同比增長8.5%，其中，充換電服務業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量分別同比增長48.3%、16.8%；城鄉居民生活用電量14588億千瓦時，同比增長7.1%。