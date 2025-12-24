王滬寧主持召開全國政協主席會議

中評社北京12月24日電／據新華網報導，政協第十四屆全國委員會第四十五次主席會議24日上午在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神、習近平總書記近期重要講話和重要指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，引導服務政協委員圍繞落實會議部署建言獻策，深入界別群眾宣傳政策、凝聚共識，更好提振發展信心。要深入學習貫徹習近平總書記在黨外人士座談會上的重要講話精神，做好思想政治引領工作，更好把學習成效轉化為高水平履職盡責的工作實踐。要深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要講話精神，深化以巡促改、以巡促治，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果。要深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於網絡強國的重要思想，引導政協委員聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、加強網絡生態治理等深入調查研究，提出意見和建議。



會議審議通過政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議議程（草案）和日程，研究了召開政協第十四屆全國委員會第四次會議的有關事項，審議通過政協全國委員會常務委員會工作報告（草案）和關於政協十四屆三次會議以來提案工作情況的報告（草案），決定將上述草案提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議審議。



會議確定，全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為政協第十四屆全國委員會第四次會議新聞發言人。



會議原則通過全國政協2026年工作要點、協商計劃；審議通過全國政協主席會議關於全國政協2025年工作情況的報告、全國政協2025年開展對外交往工作情況的報告、全國政協2026年視察考察調研計劃及有關學習培訓、會議活動計劃等；書面審議了有關文件。



會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議追認。