兩部門發文加強仲裁化解知識產權糾紛作用

中評社北京12月24日電／據新華網報導，記者12月24日從司法部獲悉，為強化知識產權保護，加強知識產權糾紛仲裁工作，充分發揮仲裁在知識產權全鏈條保護中的重要作用，司法部與國家知識產權局近日聯合印發《關於加強知識產權糾紛仲裁工作的指導意見》。



意見提出加強專業化仲裁機構建設，明確支持知識產權仲裁平台建設，加強專業仲裁員、仲裁秘書選拔培養，提出遴選20家仲裁機構進行重點培育，建立知識產權仲裁專家庫。完善專業仲裁規則，發揮國家級知識產權保護中心和快速維權中心作用，完善技術調查官參與仲裁程序等。擴大仲裁適用範圍，完善知識產權仲裁工作協作機制，充分利用“全國知識產權宣傳周”“憲法宣傳周”等時間節點加大宣傳力度。



意見明確拓寬知識產權仲裁範圍，探索在專利開放許可、標準必要專利許可費等爭議中引入仲裁作為爭議解決機制，提升仲裁在知識產權糾紛領域的適用。推進涉外知識產權仲裁建設，支持開展知識產權仲裁國際交流合作，完善仲裁機構與海外知識產權糾紛應對指導中心對接機制。加強知識產權仲裁工作保障，建立知識產權管理部門與司法行政機關會商工作機制，及時研究知識產權糾紛仲裁工作中重點問題，開展專題培訓，建立知識產權仲裁典型案例發布機制等。