韓國總統辦公室下周一正式重返青瓦台

中評社香港12月24日電／韓國總統辦公室發言人表示，懸掛在首爾龍山總統府的“鳳凰旗”將於下周一零時降下，同一時刻位於首爾鐘路區的青瓦台將懸掛“鳳凰旗”，總統室名稱亦正式改回“青瓦台”。



香港電台報導，“鳳凰旗”是韓國國家元首象徵，在青瓦台升起可被解讀為總統府遷回工作基本完成。總統室亦決定將工作標誌，改回青瓦台時期的版本，並在官網、各種辦公擺設和印刷品及職員名片上，統一使用新標誌。



目前，總統李在明辦公室未遷回青瓦台，但部分秘書室人員已遷入青瓦台辦公。