【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國總統辦公室下周一正式重返青瓦台
http://www.CRNTT.com
2025-12-24 17:41:41
中評社香港12月24日電／韓國總統辦公室發言人表示，懸掛在首爾龍山總統府的“鳳凰旗”將於下周一零時降下，同一時刻位於首爾鐘路區的青瓦台將懸掛“鳳凰旗”，總統室名稱亦正式改回“青瓦台”。
香港電台報導，“鳳凰旗”是韓國國家元首象徵，在青瓦台升起可被解讀為總統府遷回工作基本完成。總統室亦決定將工作標誌，改回青瓦台時期的版本，並在官網、各種辦公擺設和印刷品及職員名片上，統一使用新標誌。
目前，總統李在明辦公室未遷回青瓦台，但部分秘書室人員已遷入青瓦台辦公。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓法院對兩名前高官簽發追加逮捕令
(2025-12-24 10:48:56)
韓國首枚商業運載火箭發射失敗
(2025-12-23 11:42:01)
李明：韓國重視中方態度 會冷處理台灣抗議
(2025-12-20 00:25:19)
日右翼抬頭 李明：韓低調避險會往中靠攏些
(2025-12-20 00:20:23)
韓國憲法法院通過對警察廳長趙志浩的彈劾案
(2025-12-18 17:13:16)
中評關注：高虹安案逆轉 三效應助藍白反攻
(2025-12-17 00:16:39)
韓國瑜曝和98歲老母互動 同吃一個便當
(2025-12-16 18:19:01)
韓國央行：韓元貶值及樓價上升非因流動性過剩
(2025-12-16 16:47:39)
賴批在野獨裁 王金平引閩南語俗諺籲別對嗆
(2025-12-16 16:07:53)
韓國瑜曝出席游錫堃新書會 婉拒賴茶敘原因
(2025-12-16 13:25:42)