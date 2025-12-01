中評鏡頭：登鼓樓瞰京城　臨露台品胡同煙火

北京鼓樓（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月25日電（記者 陳思遠）12月23日，港澳台媒體在京記者參加了由中華全國新聞工作者協會、中共北京市東城區委宣傳部聯合主辦的媒體東城行活動。地處北京中軸線最北端的鐘鼓樓，讓記者們沉浸式感受了文化遺產的厚重魅力與時代活力。



北京鼓樓、鐘樓坐落於鐘樓灣胡同臨字9號，是古都北京的標誌性建築，亦是元、明、清三代的報時中心。其中，鼓樓通高46.7米，屋面覆灰筒瓦，檐部採用綠琉璃剪邊裝飾，為典型的重檐三滴水木結構樓閣建築，內遺存有25面大更鼓。鐘樓則為灰色磚石建築，共有二層，通高47.9米，採用重檐歇山頂。



當日下午，記者團抵達鼓樓。朱紅外墻搭配翠綠屋檐，在灰瓦連綿的胡同映襯下格外醒目。通往鼓樓二層的階梯坡度較陡，記者們需沿扶手緩步拾級，蹬69級台階才能抵達上層。待記者到達二層，傳統擊鼓表演準時上演，渾厚悠揚的鼓聲富有節律，仿佛穿越時空，重現了元、明、清三代“暮鼓晨鐘”響徹京城的場景。



鼓樓二層為磚木結構，外圍環繞回廊。憑欄遠眺，中軸線北端景致盡收眼底，景山之上的亭台清晰可辨。落日餘輝為城市天際線鍍上金邊，與湛藍天幕交相輝映，顯得壯麗。



鼓樓北側便是鐘樓，二者之間的鐘鼓樓廣場上，不少市民與家人圍圈踢毽子，歡聲笑語間盡顯市井祥和。沿鐘樓旁平整的街巷繼續向北行，便來到觀中·中軸線在地文化博物館。在“微風露台計劃”的推動下，周邊開放的露台被打造成多元文化空間，為感受中軸線在地文化提供了獨特視角。



夜幕漸垂，記者們登上露台，鐘鼓樓的輪廓在夜色中愈發清晰。冬日蕭瑟的光禿枝丫在夜空勾勒出靈動線條，一彎新月懸於深藍天幕。低矮的胡同裡，點點燈火次第亮起，暖黃的光暈驅散了冬日寒意，讓記者們深切體悟到老北京胡同的煙火溫情與生活本真。

