中評關注：五角大樓稱中國軍力從遏獨到促統

解放軍圍繞台灣島的演訓成為五角大樓評估的重要事項 新華圖 中評社華盛頓12月24日電（記者 余東暉）五角大樓23日發布的2025年度中國軍力報告宣稱，中國大陸期望在2027年底前具備打贏對台戰爭的能力。北京的目標不僅是阻止台灣正式宣布“獨立”，還持續施壓台北，促使兩岸統一進程取得實質性進展。



一年一度由五角大樓向美國國會提交的“中國軍事和安全發展報告”都會評估台海形勢。2025年度的報告是特朗普第二任的首個中國軍力報告，涉台部分主要是評估2024年的台海安全形勢。這份100頁的報告有232處提到台灣，足見台海形勢在這個報告中的份量。日前發布的美國國家安全戰略將威懾台海戰爭作為美國印太安全戰略的“當務之急”。



在概要部分，這個報告稱，解放軍正穩步朝著其2027年目標邁進，這些目標包括：取得對台“戰略決勝”；在核領域和其他戰略領域對美國實現“戰略制衡”；對其他區域國家實現“戰略懾控”。換言之，中國期望在2027年底前具備打贏對台戰爭的能力。



在第一章評估中國戰略和中美關係時，報告認為，北京正堅定地努力迫使台灣與中國大陸統一。它並非僅僅尋求阻止台灣正式宣布“獨立”，還對台北施加近乎持續的壓力，迫使其按照北京的條件，在統一進程中取得實質性進展。