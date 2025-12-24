日本擬將外國人才接納人數上限設定為123萬

中評社香港12月24日電／共同社報導，日本政府23日向專家會議提交一份草案，關於取代技能實習的接納外國人才的新制度“培養就業”，提出在制度啟動的2027年度至2028年度接納上限設定為約42.6萬人。這是首次公佈培養就業的上限人數。設想從培養就業轉為現有的“特定技能”的上限約為80.5萬人，合計最多可接納約123.1萬人。



今年6月底的技能實習在留人員約44.9萬人，培養就業也設定為同樣程度。預計經過專家會議的討論後，政府在明年1月的內閣會議上敲定制度的運用方針。由外國人才填補日益嚴峻的勞動力缺口的趨勢不斷增強，受工資差異等因素影響，人才有可能集中在大城市。計劃出台的消除差異措施能否有效發揮作用將是課題。



據出入國在留管理廳稱，按接納對象的不同行業，基於2028年度末的人手短缺數量計算得出了上述數字。培養就業的對象是農業和建築等17個領域、特定技能的對象為加上航空業等的19個領域。兩項制度將把接納對象領域集中起來，統一進行運用。



培養就業設想的是原則上工作3年後，轉為需要一定知識和經驗的特定技能。允許根據本人意向改變工作單位的“跳槽”，但流向大城市的人數與地方相比將受到限制。



2019年度啟動的特定技能制度在2026年度將新增布製品供應等3個行業。去年3月把2024至2028年度的接納上限設定為82萬人，但通過利用數位技術等提升生產效率並確保國內人才儲備，把上限數字下調了約1.4萬人。特定技能分為最長可在留5年的1號和具備熟練技能、實質上可永住的2號，上限對象僅適用於1號。截至今年6月底的1號在留人員約33.3萬人。



高市政府正在跨省廳推進外國人政策修改工作。11月召開的首次相關閣僚會議上，有關培養就業及特定技能，作為課題提出了應完善必要的體制。