華府觀察：美國最新中國軍力報告調性有變？

中國戰略核打擊能力備受五角大樓關注 資料相 中評社華盛頓12月24日電（記者 余東暉）五角大樓23日發佈的2025年度中國軍力報告，至少是過去十年裡最不同的中國軍力報告。這份報告在一定程度上反映了特朗普第二任政府到目前為止處理對華關係的方式：更注重美國本土安全，將中國視為同等水平的對手，對中國實力保持強烈戒心，加緊擴軍備戰威懾，但緩和言語刺激和意識形態爭執。



這個按照美國國會要求每年必須由五角大樓發佈的報告，今年祇有100頁，是過去十年裡最短的（此前五年的中國軍力報告都長達200頁左右）；發佈時間也是過去十年最晚的，直至聖誕假期前夕才悄然發佈。本年度報告的發佈沒有如拜登政府那樣舉行記者會，美軍新聞社也沒有報導，以至於到記者發稿為止，美國主流媒體並沒有像往年那樣大肆報導。



更大的不同在於，這個特朗普第二任的首個中國軍力報告不提“大國競爭”，不提中國“改變世界秩序”，更不提拜登政府國防戰略和中國軍力報告時常掛在嘴邊的“中國是步步緊逼（pacing）的挑戰”。這個報告開篇是相對客觀平和的判斷：“儘管中國的戰略重心仍然是第一島鏈，但隨著北京的財富和實力不斷增強，其軍事力量也必然會持續增長，最終成為一支能夠向全球投射力量的強大力量”。



這個報告寫作帶有特朗普的追隨者、“戰爭部長”赫格塞斯的色彩。在特朗普有意與中國“G2共存”的旨意下，這個報告罕見地開篇強調美中軍事溝通重要性，表達和平意願。以往的中國軍力報告通常將中美軍事交往放在報告中的一小章節論述，更不會論述美中如何“和平共存”。