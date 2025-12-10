快評：美已無力保台　何以熱衷炒怍台海戰爭？

中評社快評／五角大樓23日公布中國軍力年度報告，指“中國預期在2027年底前，具備對台作戰並取得勝利的能力”，並正在精進以“強力手段”奪取台灣的軍事方案，包括對距離中國1500至2000海里範圍內的目標發動打擊，“若此類打擊達到足夠規模，將可能對美國在亞太地區衝突中的存在構成嚴峻挑戰。”



上述報告公布前，《紐約時報》8日曝光五角大樓機密文件“優勢簡報”（Overmatch Brief），指20年前美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，但現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。該機密文件傳出的訊息是，美軍已無力保台。



美軍已無力保台，又何以熱衷炒怍台海戰爭、不斷炮製所謂“時間點”、炒作大陸“軍事威脅”、渲染台海戰爭氛圍？首先，這仍然是在為干涉台灣問題找借口，為美國軍工複合體斂財；其次，配合“台獨”勢力“親美抗中”進行政治動員，撈取政治利益。



11月26日，賴清德召開記者會，宣布強化台灣防衛及採購美國軍備，指北京“以2027年完成武力統一台灣為目標”。這是台灣當局首次公開提及大陸可能採取武力行動的具體時間。賴清德與美方一樣，都刻意渲染台海戰爭氛圍，炒作大陸“軍事威脅”。



中國大陸需到2027年才具備對台作戰並取得勝利的能力？五角大樓未免太低估了大陸的軍事實力。大陸早已具備此能力但遲不攻台，因為大陸追求和平統一，只要和平統一仍有可能，就會盡百倍努力。美方熱衷炒作台海戰爭，煽風點火，動搖不了大陸推進兩岸統一的步調和決心；何時、採取何種方式解決台灣問題，純屬中國內部事務，不容任何外來干涉。