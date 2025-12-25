賴瑞隆狂撒道歉語音　蔡正元揭“南部人觀念”

中評社台北12月25日電／民進黨2026高雄市長初選倒數，綠委賴瑞隆22日推出首支形象影片，道盡從政初心。同時賴瑞隆陣營上週也狂撒近80萬通語音電話，向高雄選民解釋並道歉霸凌案。前“立委”蔡正元指出，南部人、閩南人多認為子女的事父母要負責，很難釋懷，賴瑞隆恐怕會輸掉初選。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元24日在《大新聞大爆卦》節目表示，這種事件當然對他很不利，而且這兩天我們都在談凶殺案，人家（張文）的父母都已經下跪了，你賴瑞隆作為父母如何表現？這當然很傷！而且有城鎮差異、南北差異，南部人對這種事情更難釋懷；北部人比較理性：這跟父母有什麼關係？“但我是南部人我知道，我們都認為，子女的事情，父母親要負責！”這觀念比台北人強烈很多，是很傷腦筋的事。



蔡正元直呼，賴瑞隆一定感受到了這種莫名其妙、無窮無盡的壓力，所以他這個時間又道歉，可能是不得已的？可是也就只好這樣收拾了，不然怎麼辦？“他很可能會輸掉初選！就為了這個案子，很可能就會輸掉初選。”



賴瑞隆8歲兒涉校園霸凌事件重傷選情，他7日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。



蔡正元指出，因為台灣的閩南色彩特別重，閩南人對這個東西，不會認為爸爸跟兒女是無關的。“我們剛剛討論半天，（社會案件）為什麼爸爸要有關？問題是南部人的想法不是這樣子！”而且你現在在選舉，總要關心老百姓怎麼想？“所以賴瑞隆大概...大概出局了！”



蔡正元直言，因為他選戰的動能沒有了，整天在講這些、處理這些？他當然知道賴瑞隆想“重新翻盤”，但大家會想說你賴瑞隆當個“立委”，你的兒子都這麼“搖擺”，再給你當到市長？那還得了！