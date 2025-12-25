中國成為《海洋生物多樣性協定》首批締約國

（圖片來源：新華社視頻截圖） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，外交部發言人林劍12月24日表示，中國在《海洋生物多樣性協定》開放簽署首日即簽署《協定》，成為首批簽署國，並在《協定》生效前向聯合國秘書長交存批准書，成為首批締約國，充分彰顯支持多邊主義的大國擔當，有利於推動《協定》獲得普遍參與，維護人類共同福祉。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，中國於近日向聯合國秘書長交存了《海洋生物多樣性協定》批准書。請問能否介紹相關背景和考慮？



林劍說，《海洋生物多樣性協定》是聯合國框架下的重要國際條約，由190多國歷經19年談判以協商一致方式獲得通過，是國際海洋法的里程碑。《協定》旨在通過保護海洋生態促進海洋可持續發展，引導各國深海遠洋活動實現綠色轉型，助力落實聯合國2030年可持續發展議程，對推進全球海洋治理、維護國際海洋秩序具有重要意義。



林劍表示，中國始終踐行習近平生態文明思想，落實四大全球倡議。作為深海遠洋活動大國，中國高度重視海洋環保，深入參與《協定》談判，為《協定》達成作出重要貢獻。



“中方願同各方一道，支持全面、準確、有效實施《協定》，守護好、建設好人類的藍色家園，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。”他說。