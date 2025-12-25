警惕！日本自衛隊的“靖國舊夢”

12月23日，在日本東京的首相官邸前，民眾參加抗議集會。日本民眾23日晚在東京首相官邸前舉行抗議集會，要求首相高市早苗撤回涉台錯誤言論，並批評首相官邸負責安保政策的官員有關“擁核”的言論。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，近日，一段日本防衛大學學生冒雨集體參拜靖國神社的視頻在日本社交媒體廣泛流傳。看著這段氣氛肅殺的視頻，“日本軍國主義復活”既視感呼之欲出。



查閱相關信息得知，這並非偶發行為，而是日本防衛大學延續多年的一項“傳統”：4年就學期間，該校學生至少要參加一次從神奈川縣橫須賀市所在校園到靖國神社的“夜行軍”，單程數十公里。



近些年，每到“8·15”日本戰敗日，靖國神社終日可見身穿自衛隊制服的人員集體參拜。顯然，以“靖國史觀”為代表的歷史修正主義已全面滲透自衛隊，包括那些即將成為自衛隊幹部的防衛大學學生。



日本防衛省內部規定，禁止部隊或自衛隊員以集體方式參拜神社，但這一“內規”正淪為一紙空文。2024年1月，時任陸上自衛隊幕僚副長（相當於副參謀長）小林弘樹率領數十名自衛隊人員乘公務車前往靖國神社參拜。事件曝光後，防衛省雖展開調查，卻將其定性為“私人參拜”，對為首的小林弘樹僅予訓誡處分。今年3月，小林弘樹已升任陸上自衛隊總司令。更令人警惕的是，宣揚“靖國史觀”的靖國神社“游就館”，居然被包裝成自衛隊的“歷史教育基地”。2023年5月，時任海上自衛隊訓練艦隊司令官今野泰樹率領160多名自衛隊候補幹部穿制服參拜靖國神社。海上自衛隊方面辯稱這是“研修間隙的私人參拜”，而所謂“研修”，其實就是參觀“游就館”。



日本媒體曾披露，防衛大學必修科目“防衛學概論”使用的歷史教材就有體現“靖國史觀”的內容。例如，在“日本戰爭史”章節中，將明治維新以來的戰爭稱為“日清戰爭、日俄戰爭、一戰、滿洲事變、支那事變和大東亞戰爭”，並將其性質歪曲為“對歐美列強侵略亞洲的自衛”。前防衛大學教授等鬆春夫曾在公開信中批評防大的歷史教育問題，揭露校方邀請“大東亞戰爭肯定論者”給學生講座。受“靖國史觀”流毒影響，2024年4月，陸上自衛隊一支團級部隊在發布官方消息時公然使用“大東亞戰爭”措辭。



日本自衛隊與靖國神社深度“牽手”還體現在人事層面。2024年3月，靖國神社宣布前海上自衛隊海將（相當於中將）大塚海夫出任靖國神社第十四代宮司，這是靖國神社首次由退役自衛隊將領出任最高職位。此外，10人組成的靖國神社顧問決策機構中，前海上自衛隊參謀長古莊幸一、前陸上自衛隊參謀長火箱芳文赫然在列。