人民日報寰宇平：警惕日本軍國主義陰魂不散

12月2日，日本前外務省官員孫崎享在東京舉行的集會上發言。日本國會議員、多名學者2日晚在位於東京的日本參議院議員會館集會，要求日本首相高市早苗撤回涉台錯誤言論。集會主題為“要求高市首相撤回‘存亡危機事態’相關言論，回到日中邦交正常化的原點”。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月25日電／12月25日人民日報發表寰宇平文章：警惕日本軍國主義陰魂不散



“南京有一座很有意思的死刑棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江衝走，真痛快”——12月初，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館發布2025年新征文物史料。在侵華日軍士兵寫給父親的信中，屠殺竟如遊戲般愉悅，揭露出軍國主義泯滅人性的殘暴。



不久前，日本長崎原子彈爆炸資料館在展陳翻新計劃中提出，意欲將現有資料中的“南京大屠殺”改為“南京事件”，將“侵略”改為“進入”，遭到一些長崎市民的堅決反對。市民團體成員關口達夫說：“曾經遭受過日本侵略的各國民眾假如看到‘侵略’改為‘進入’，只會認為日本企圖掩蓋負面歷史。”



昭昭前事，惕惕後人。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的特殊年份，作為二戰戰敗國的日本，本應深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行。然而，日本一些人和勢力不僅變本加厲地對侵略罪惡進行掩蓋、美化與翻案，甚至妄圖推動軍國主義借屍還魂。這種與國際社會歷史認知背道而馳的錯誤行徑，嚴重違背國際共識與人類良知，嚴重危害地區和世界和平穩定，對戰後國際秩序構成嚴峻挑戰。



（一）



11月初，日本首相高市早苗在國會答辯時公然宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”。這是1945年日本戰敗以來，該國領導人首次在正式場合鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，更是首次對中國發出武力威脅，這樣的露骨越線挑釁充分暴露了日本軍國主義餘毒未消的本質。



在日語語境中，“有事”意為“緊急情況”“重大危機”。所謂“存亡危機事態”，是日本軍國主義辭典中的慣用話術。



1894年，日本聲稱朝鮮半島出現“危機”威脅日本安全，出兵朝鮮繼而發動甲午戰爭；



1904年，日本將沙俄在中國東北的動向認作“危機”事態，偷襲駐扎在中國旅順港的沙俄太平洋艦隊，並占領中國東北南部地區；



1931年，日本以“行使自衛權”為由悍然製造九一八事變，侵佔中國東北；



1937年，日本借“華北危機”釀成七七事變，發動全面侵華戰爭，緊隨的是“八一三”事變、南京大屠殺；

