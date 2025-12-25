特朗普“行政令治國”衝擊美式“三權分立”

這是12月2日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，2025年1月19日，開啟第二任期的前一天，特朗普在支持者的歡呼聲中揚言將廢除拜登每一項“激進而愚蠢”的行政令。此後截至12月17日的近一年來，特朗普已簽署220項行政令，遠超以往數屆總統，可謂“行政令治國”。



與此同時，美國國會鮮少出手干預，存在感格外弱；而聯邦最高法院常在聯邦政府要求下介入重大訴訟，其獨立性受到廣泛質疑；強調權力制衡的“三權分立”制度受到嚴重衝擊。



數量異乎尋常的行政令已引發大量司法訴訟，並伴隨全美多輪大規模民眾抗議，凸顯美國社會的深度撕裂，也引發各界對美式民主與法治的擔憂。



動輒“緊急狀態” 行政令“井噴”



在美國，總統行政令具有法律效力，且無需國會批准。



1月20日，特朗普上台伊始就發布了創紀錄的40多項行政令和備忘錄等文件。



特朗普此任首年即頒發200多項行政令的數據令外界驚訝不已。據統計，2021年，拜登就職首年簽署了77項行政令；2009年，奧巴馬簽署了40項；即使對比2017年特朗普首次就任總統首年，他也僅簽署55項行政令。



多項行政令中，特朗普政府都強調“緊急狀態”“國家安全”，以及在外交和貿易領域的裁量權。例如，再度上任首日，特朗普就宣布南部邊境進入“緊急狀態”，簽署行政令要求採取強硬措施阻止非法移民入境。4月2日，特朗普援引1977年《國際緊急經濟權力法》，宣布美國進入“緊急狀態”，簽署行政令對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”。8月11日，特朗普宣布首都華盛頓存在“犯罪緊急狀態”，簽署行政令要求聯邦政府接管華盛頓警察局以及動用國民警衛隊。

