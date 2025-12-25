【
外交部回應美方擬對中國半導體產業徵收關稅
http://www.CRNTT.com
2025-12-25 12:11:08
（圖片來源：新華社）
中評社北京12月25日電／據新華社報導，針對美國擬自2027年起對中國半導體產業徵收關稅，外交部發言人林劍24日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方濫施關稅，無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業發展，損人害己。
林劍說，我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。
