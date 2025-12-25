澤連斯基公布俄烏“和平計劃”草案內容

中評社北京12月25日電／據新華社報導，據烏克蘭通訊社24日報導，烏克蘭總統澤連斯基在記者簡報會上公布了最新版俄烏“和平計劃”草案的20點內容，並強調該文件仍為草案，其條款可能在談判過程中有所修改。



澤連斯基告訴記者，這份文件被稱為框架文件”，在很大程度上反映了烏克蘭和美國的共同立場，部分反映了美方立場，但仍有一些問題需解決，“不過，我們在最終敲定文件方面已經取得了顯著進展”。



澤連斯基介紹了草案20點內容。其中包括，烏克蘭的主權將得到重申；為維持俄烏長期和平，將建立接觸線監督機制；烏克蘭將獲得有力安全保障；烏武裝部隊在和平時期規模將保持在80萬人；美國、北約和歐洲將向烏克蘭提供類似北約第五條集體防禦條款的保障；俄羅斯把不侵略歐洲和烏克蘭的政策寫入所有必要的文件中；烏克蘭成為歐盟成員國，並有入盟明確時間框架；設立多個基金，目標是籌集8000億美元，用於經濟復甦、重建和人道主義需求；烏美就自由貿易協定加快談判；烏克蘭確認保持無核國家地位；扎波羅熱核電站將由烏美俄三國共同運營；烏克蘭將盡快舉行選舉等。



草案涉及領土問題，但澤連斯基表示，這一點仍未解決，目前的方案包括“維持現狀”，“和平計劃”簽署之日的部隊部署線將被事實上承認為接觸線，並由國際部隊進行監督；在頓巴斯地區建立潛在的“自由經濟區”。