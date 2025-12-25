日本近期確認多起禽流感疫情

中評社香港12月25日電／日本農林水產省25日說，基因檢測結果確認，茨城縣一家養雞場爆發高致病性禽流感疫情。這是20日以來日本確認的第三起禽流感疫情，也是本禽流感流行季日本發生的第10起疫情。



新華社報導，茨城縣政府25日發佈的資料顯示，疫情發生於茨城縣城里町一家蛋雞農場，農場飼養了約97萬隻蛋雞。24日上午，茨城縣縣北家畜保健衛生所對該農場抽取的10隻雞進行禽流感檢測，檢測結果全部呈陽性。農林水產省25日發佈公報說，基因檢測結果確認農場的雞感染了高致病性禽流感病毒（H5亞型）。



農林水產省決定對這家農場的雞進行撲殺、焚燒和掩埋處理。農場周邊半徑3公里以內範圍劃為“移動限制區域”，周邊半徑3至10公里範圍劃為“搬出限制區域”。此外，為防止疫情擴散，還採取了在農場周圍加強消毒、主要道路設置消毒點、向當地派遣流行病學調查小組等防疫措施。



根據日本《家畜傳染病預防法》，“移動限制區域”內的家禽屍體、有可能導致病原體擴散的物品等都限制移動，“搬出限制區域”內農場的禽類和蛋類產品不能運輸到區域外。



這是繼20日岡山縣津山市、24日京都府龜岡市確認高致病性禽流感疫情以來，日本近期確認的第三起禽流感疫情。