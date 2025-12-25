外交部：日本首相官邸高官擁核言論絕非孤立

中評社北京12月25日電／據新華社報導，外交部發言人林劍24日在例行記者會上說，此次日本首相官邸高官的擁核言論絕非孤立事件。高市早苗首相上台短短兩個月來，加速推進擴武強軍。高市首相發表涉台錯誤言論之後，其側近人士再次發表謬論，就是在不斷試探國際社會的底線，暴露出高市首相和日本右翼勢力的一貫錯誤主張和持續推動再軍事化的野心，傳遞出極其危險的信號。