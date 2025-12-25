從“劇場熱”看到中國演出市場新趨向

音樂劇《風聲》劇照（圖片來源：光明日報資料圖片） 中評社北京12月25日電／據光明日報報導，近幾年，中國演出市場南來北往，好不熱鬧，各類題材創演高潮迭起，產業發展在積累了豐富寶貴經驗的同時，也面臨著題材同質化等值得思考的課題。在機遇與挑戰的交織中，一場深刻的行業重構正在進行。



音樂劇、舞劇崛起迅速



近三年，中國演出市場迅速復甦。上海與北京作為兩大演出重鎮，在2024年紛紛創下51.7億元與39億元營業性演出票房的歷史新高。這股劇場熱潮並非簡單的數量增長，而是呈現出鮮明的結構性特徵。



中國音樂劇在市場端和創作端都爆發出強大生命力。以上海專業劇場演出數據為例，2024年主要53家劇院、82個劇場共演出11463場，觀眾逾543萬人次，票房11.78億元。其中，音樂劇是核心增長極。根據中國演出行業協會的數據，2024年1至10月份，上海音樂劇體量占全國市場份額的56%，上海“音樂劇之都”的地位持續鞏固。上海文廣演藝集團多年深耕音樂劇賽道，在2023年推出《劇院魅影》中文版後又於2025年引進英國音樂劇《Six》。2025年10月，本土原創音樂劇《風聲》在西岸大劇院連演30場，以總票量48000張票成為單輪原創音樂劇體量與票房高峰。音樂劇具有的高情感依賴、高觀眾黏性、受眾消費力強的特點，使其實現連續幾年的市場增長。並且，音樂劇平均票價高出話劇2到3倍，即便總場次還不到話劇的一半，但票房總收入已直逼話劇。其中，演藝新空間的蓬勃發展為逐年攀高的音樂劇年均增長率作出巨大貢獻，這些項目小而精致，可以及時根據市場趨勢調整，且已經從引進國外小型音樂劇版權逐步轉向原創，內容更加適配本地觀眾。



在舞劇方面，江蘇大劇院出品的《紅樓夢》、東方演藝集團出品的《只此青綠》與上海歌舞團出品的《永不消逝的電波》以持續不斷的演出與票房收益成為近幾年引領舞劇風潮的頭部作品，《九歌》《咏春》《雄獅少年》《龜茲》等紛紛引發觀演熱潮。舞劇演出的總體場次與票房收入則緊逼音樂劇。

