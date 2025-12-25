港澳台展品將亮相中國北京國際美術雙年展

費俊數字藝術互動影像裝置作品《情緒劇場》（圖片來源：香港文匯網/受訪者供圖） 中評社北京12月25日電／據香港文匯網報導，記者22日從中國美術家協會獲悉，第十屆中國北京國際美術雙年展本月29日將在北京展覽館啟幕。作為具有全球影響力的國際藝術盛會，本屆雙年展以“共生”為主題，匯聚近120個國家和地區的約600件當代美術佳作。值得關注的是，展覽將特別呈現十餘件來自港澳台地區藝術家的優秀作品，涵蓋油畫、水墨、雕塑及數字藝術等多種媒介，生動展現中華文化的多元一體與藝術共創。



據瞭解，本屆雙年展由中國文學藝術界聯合會、中共北京市委宣傳部與中國美術家協會聯合主辦，採用“主題展＋特展＋國別展”結構，聚焦和平發展、生態文明、科技倫理等全球議題。其中，主題展下設“裂變”“生長”“流動”“淬鍊”“和音”五個子單元，深入探討人類與自然、傳統與科技、衝突與和解之間的共生關係。



中國美術家協會分黨組書記、駐會副主席屈健介紹，本次展覽亮點紛呈，其中國際數字藝術特展以“人智共生”為題，呈現人工智能藝術與沉浸式影像；國際當代水墨特展融合傳統筆墨與數字技術，彰顯水墨藝術的當代轉化；塞爾維亞當代藝術國別展則作為中塞建交70周年的重要文化活動，傳遞“韌性生態”理念。



展覽計劃展出近120個國家和地區的當代美術作品約600件，其中主題展國內作品約244件（組），主題展境外作品約179件（組）；特展和國別展作品合計約131件（組）：其中，數字藝術特展約47件（組）作品；國際水墨藝術特展約52件（組）作品；塞爾維亞當代藝術國別展32件（組）作品。展廳總面積15228平米，共6個展廳。



值得一提的是，儘管徵稿周期僅三個月，本屆雙年展仍收到來自全球9000餘件（組）投稿，創歷史同期新高。港澳台藝術家積極參與，其作品不僅體現地域文化特色，更融入對全球議題的思考，成為文明互鑒的生動註腳。



據悉，本次展覽將於2025年12月29日上午在北京展覽館開幕，展期至2026年1月28日。展覽期間還將舉辦首屆北京雙年展國際美術大會，邀請五大洲約50位專家學者共議藝術未來。同時，主辦方聯合北京廣播電視台、新華網等平台推出多語種報導與全景線上展廳，推動中華文化“走出去”。



作為創辦於2002年的國家級美術品牌，北京國際美術雙年展始終致力於搭建世界文明對話橋樑。第十屆盛會既是里程碑，更是新起點，向世界傳遞中國推動構建人類命運共同體的文化擔當。