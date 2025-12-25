中法交流中的文明底蘊

4月30日，一名參觀者與唐代仕女妝造的中方參展人員在法國巴黎博覽會上合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，今年9月，我在法國馬賽報導一所國際學校舉行的中法青少年音樂交流會，當得知這所學校是以法國前總統希拉克的名字命名時，思緒不由得流轉到六年前。



2019年，我重返巴黎開始第二任駐外記者生涯。也是在9月，我去報導法國為剛逝世的希拉克舉行的吊唁活動。當天，巴黎的寒風夾雜著陣雨，希拉克的靈柩被臨時安置在巴黎榮軍院供民眾瞻仰。法國大批民眾冒雨自發前往吊唁。我撐著傘，隨著隊伍緩緩走向榮軍院。



自戴高樂將軍領導下的法國成為第一個與新中國正式建交的西方大國開始，法國歷任總統都致力於推動中法關係不斷向前發展。一生鐘情中國文化的希拉克，更是與中國共同推動中法關係進入“黃金十年”。“中法關係未來將如何發展？”我在雨中不禁思索。此後六年時間裡，我採訪過的一些人和事或許蘊含著答案。



“我一直保存著南開的長袍”



2010年夏天，我在第一任駐外期間報導諾曼底大區的一個活動：在法國西北部城市魯昂的大教堂前，數千人高舉彩色板，拼出了巨幅的法國畫家莫奈的名作《魯昂大教堂·日光》。



我是當時現場唯一的中國記者。新聞官問我：“要不要採訪一下活動組織者？他是我們的前總理。”我一下子產生了興趣。新聞官把我帶到時任諾曼底大區主席洛朗·法比尤斯面前。他戴著草帽，穿著T恤，和周圍的人一起舉著彩色板。我們的採訪就在熱鬧的人群中進行，他興奮地介紹了諾曼底大區和中國天津之間的合作。“我非常喜歡天津。”他說。



2024年中法建交60周年之際，我決定採訪當時已經擔任法國憲法委員會主席的法比尤斯。作為法國著名政治家，他先後擔任過議員、總理、外長……2016年，他出任憲法委員會主席。我從憲法委員會官網上找到一個公共郵箱，寫了採訪申請信，等了一周沒有回信。我又寫了第二封郵件，特意在開頭加上一句：“如果您還記得14年前在魯昂大教堂前採訪過您的那位年輕中國記者的話，我希望能和您重逢，聽聽您對天津和今天中國的看法。”僅過了兩天，我就接到法比尤斯辦公室主任的電話，她還沒等我做完自我介紹就說：“法比尤斯先生接受您的採訪。”

