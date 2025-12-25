羅傑斯警告：美日醞釀金融危機

美國作為全球最大債務國，其財政赤字持續攀升，美元的長期信用正面臨挑戰。（圖源：大公網） 中評社北京12月25日電／據大公報報導，全球著名投資者、人稱“商品大王”的羅傑斯（Jim Rogers）近日對當前全球經濟形勢發出嚴厲警告。他指出，多國政府為刺激經濟而採取的激進財政擴張政策，正將全球市場推向危險邊緣。一旦市場信心出現動搖，就會引發資金大規模撤離，而美國與日本將面臨最大的衝擊風險，並可能產生連鎖反應，拖累全球金融市場。



美赤字急升 日債務駭人



羅傑斯表示，自疫情以來，各國政府為維持經濟增長，不惜大額舉債並擴張政府支出。這種依賴財政刺激的模式在短期內雖然營造了復甦假象，但本質上是不可持續的。他形容目前的市場繁榮如同建築在沙灘上的城堡，極度依賴投資者的信心支撐。他強調，一旦市場意識到債務水平已超越政府的償還能力，或通貨膨脹迫使利率長期處於高位，投資者的信心將在瞬間瓦解。屆時，原本湧入各類資產的避險與投機資金將會以“閃電速度”撤離，引發市場劇烈波動。



在眾多經濟體中，羅傑斯特別點名美國與日本。他認為美國作為全球最大債務國，其財政赤字持續攀升，美元的長期信用正面臨挑戰；而日本則長期依賴超寬鬆貨幣政策與財政支出來對抗通縮，債務佔GDP比重已達驚人水平。他分析指，由於美日兩國在全球金融體系中佔據核心地位，若這兩個市場的信心潰敗，其產生的震盪波將迅速擴散至新興市場及其他發達經濟體。資金的快速撤離不僅會導致資產價格崩盤，更可能引發系統性的金融危機。



針對未來的市場前景，羅傑斯建議投資者應保持高度警覺。他預期，未來幾年全球經濟將進入一個極不穩定的時期，傳統的投資策略可能失效。他重申，在資金大撤退的浪潮下，沒有任何市場能完全獨善其身。