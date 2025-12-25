中評社北京12月25日電／網評：港宜力爭成國家的“國際會客廳”



來源：大公報 作者：林至頴（港區全國人大代表、廣東省政協委員）



大灣區剛剛圓滿舉辦了2025年的第十五屆全運會以及第十二屆殘疾人運動會，香港也作為東道主榮幸地參與其中，成為這場盛事的重要承辦組成部分。而在11月初，國家主席習近平宣布，2026年APEC峰會將會落戶深圳，這不僅是對深圳城市發展活力的肯定，更標誌著粵港澳大灣區在國家，乃至全球戰略格局中的地位進一步提升。在肯定這些成績與振奮人心的同時，我們也不禁想問：香港在接下來可否爭取和承辦更多的這類頂級國內與國際盛會？香港的優勢何在？挑戰又是什麼？



筆者認為，本次深圳成功成為明年APEC會議舉辦地恰恰為香港提供了一個重新審視並強化自身獨特優勢的契機。香港不應與大灣區其他城市進行同質化競爭，而應聚焦於一個更精準、更宏大的戰略定位──打造國家無可替代的“國際會客廳”。



發揮硬件軟件獨特優勢



香港打造“國際會客廳”的底氣，首先來自制度與網絡優勢，即“一國兩制”賦予香港特殊的雙重身份，讓香港成為國家與世界對話的天然橋樑。作為全球最重要的金融、貿易和航運中心之一，香港擁有龐大的國際商會、專業團體和領事館網絡，這些網絡是“會客廳”裡天然的“賓客”和組織者。更重要的是，作為特別行政區，香港可以更靈活地向國家爭取舉辦國際盛會的機會，同時又能以國際化的語言和方式與全球對話。



其次，香港擁有世界一流的“硬件”與“軟件”、基建與服務優勢。香港國際機場連接全球主要城市，高鐵網絡無縫對接內地，實現“內聯外通”的極致便利。香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館等世界級場館，配合密集的星級酒店群和高效的公共交通，能輕鬆承載大規模國際活動。更重要的是，香港的會展管理、同聲傳譯、法律、會計等專業服務全球頂尖，這種經過數十年積累的專業化服務能力，是內地大多數城市暫時無法複製的。

