藍白推台灣未來帳戶　新生兒18歲領近34萬

中評社台北12月25日電／為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布共同提出“台灣未來帳戶特別條例”，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。只要2025年9月1日起，未滿12歲者都適用，首批預計將有226萬名孩童受惠。若是今年9月的新生兒，至18歲時，預計將可領回最少33.9萬。



《中時新聞網》報導，根據兩黨共提計劃，黃國昌指出，將於“立法院”提出“台灣未來帳戶特別條例”，試辦13年，可看成效視情況延長之，“這不是一次性的補貼，而是一個國家級的投資未來世代工程”。借鏡美國、新加坡制度，投資下一代的未來，防止年輕人成年就面臨貧窮。所有設籍台灣之0至12歲孩童，溯及2025年9月1日起未滿12歲，首批約226萬人皆適用。



根據提案，政府將為12歲以下孩童設立帳戶，每人先存5萬新台幣，每年再存入1萬元。除了政府每年提撥外，家長也可以對存，每年上限1萬元，皆可抵稅。政府將採“委託經營、穩健投資模式”，投資標的以追蹤台股大盤指數型基金，管理費不得超過0.1%，避免圖利相關廠商。



另不得限特定產業、不得限定特定個股、不能使用槓桿。同時也禁止政治介入投資標的，每年公布績效、管理成本、社會報告書，孩童可查閱帳戶。另也比照勞退新制最低保證收益。



至於財源部分，將使用年度預算、超徵稅收、累積歲計賸餘、舉債等。預計基金初始規模達1130億元，而試辦13年，加上每年新生兒以及提撥，總預計經費將達約3841億。黃國昌直言，執政黨連年撥補台電好幾千億，咚一聲沒了，但這個未來帳戶，看得到、吃得到。



根據試算，以投資年報酬率6%試算，若家長未提撥，今年9月出生的新生兒，至他18歲時，將可領回約33.9萬。若家長每年相對提撥1萬，該孩童18歲時，將可領回56.1萬。至於如何提領使用，只要孩童年滿18歲後，就可使用於下列用途，包括高等教育或技職訓練、創業或技能投資、首次購屋自備款。一定年齡後未使用完畢，餘額匯入勞退新制個人帳戶。



黃國昌表示，民進黨政府一上任的時候，曾經跟各位說，少子女化危機是“國安”危機，所以他們要成立少子女化辦公室，但在準備台灣未來帳戶相關政策研議時，民眾黨要求“行政院”、要求“衛福部”把少子女化辦公室所有運作的資料交出來，“衛福部”的官員終於說了一句大實話，“少子女化辦公室從來沒有成立過”。