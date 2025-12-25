網評：河套園區匯聚創科資源　實現跨境共享

中評社北京12月25日電／網評：匯聚創科資源 實現跨境共享



來源：文匯報 作者：郭凱傑（全國青聯委員 公共政策研究員）



河套深港科技創新合作區香港園區日前正式開園，標誌著香港創新及科技發展邁入一個嶄新階段。作為國家“十四五”規劃下粵港澳大灣區的重要合作平台，河套合作區以“一河兩岸”、“一區兩園”的創新理念構建，由87公頃的香港園區和300公頃的深圳園區組成。行政長官李家超在開園典禮上致辭時強調，這不僅是香港創科發展的里程碑，更是國家實現創新科技優勢互補的重大合作示範。



河套香港園區的開園，不僅象徵硬件設施的落成，更體現香港在“一國兩制”框架下，發揮“超級聯繫人”作用，連接內地與國際創科資源的獨特定位。去年11月20日特區政府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，為園區訂立發展願景，包括打造世界級產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、營造全球創科資源匯聚點，以及開闢制度與政策創新試驗田。這四大方向為香港園區訂下清晰的發展方略，旨在將河套打造成國家培育新質生產力的重要試驗田。



新園區是制度創新與跨境合作橋頭堡



在上述四大方向中，“開闢制度與政策創新試驗田”尤為關鍵。相較於目前規劃中新田科技城210公頃的用地，河套香港園區的87公頃規模較小，更無法與內地大型創科園區相比；因此，與其期望園區成為工業重鎮，更實際的定位是讓其成為跨境要素流動及合作的橋頭堡。特區政府在《發展綱要》中承諾透過機制創新，促進科研人員、物資、資金和數據的跨境便捷流動；李家超在總結園區進展時，也特別提到西面跨河連接橋項目正式啟動。這將打通港深兩個園區的交通網絡，實現“一跨過河”的設計，體現科技低碳、安全便捷的理念。這類基礎設施及配套軟件直接影響跨境合作的效率，對於園區的成功至關重要。



《發展綱要》強調，園區將聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、新科技與先進製造等支柱產業，促進上、中、下游協同發展。以生命健康科技為例，同期粵港澳大灣區國際臨床試驗所宣布正式成立“真實世界研究及應用中心”，並同步啟動“粵港澳大灣區臨床試驗協作平台”。這一舉措可聚集大灣區臨床試驗資源，提供一站式服務，並整合兩地醫療數據，支持創新藥械在香港、內地及海外的註冊申請，從而加速產品研發、審批及上市。

