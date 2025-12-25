美司法部發現超百萬份愛潑斯坦案文件

這是2022年3月10日在美國首都華盛頓拍攝的美國司法部大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，美國司法部24日說，發現超過100萬份可能與已故富商傑弗裡·愛潑斯坦案有關的文件，需要數周時間對文件進行審查後才能公布。



司法部在社交媒體上發表聲明說，這些文件是紐約南區聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局發現的，已移交司法部。該部門律師團隊正在夜以繼日地對文件進行審查，並根據法律規定做必要的删減，以保護受害者。



聲明說，司法部將盡快公布這批文件。但由於文件數量龐大，這一過程可能還需要數周時間。



此前，司法部公布了新一批愛潑斯坦案相關文件近3萬頁，其中不少內容涉及美國總統特朗普。司法部隨後稱，文件中部分內容不實。司法部在社交媒體X上發表聲明說，將繼續公布相關文件，但已公布的部分文件含有針對特朗普“不屬實、聳人聽聞”的指控，它們在2020年總統選舉前就已交給聯邦調查局，“如果有絲毫可信度，肯定已被用作武器”攻擊特朗普。



11月18日，美國國會以壓倒性多數通過一項法案，要求司法部在12月19日前公開愛潑斯坦案相關文件。美國總統特朗普11月19日簽署這一法案。司法部自12月19日起開始公布。但相關文件一經公布就引發多重爭議。多方指責司法部“選擇性公布”文件，暴露出美司法不公、權勢干預司法等問題。



首先，文件大量內容被掩蓋。美國哥倫比亞廣播公司報導說，司法部發布的數千份文件中，至少有550頁內容起初被完全塗黑。儘管司法部稱這是為了防止洩露受害者身份或其他涉密內容，但外界並不買賬。